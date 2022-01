I più alti rappresentanti delle Istituzioni e delle diplomazie internazionali, i colleghi della politica e della sua vita da giornalista, e poi tanta gente comune.

A migliaia, ovviamente nel rispetto delle norme anti Covid, si sono ritrovati questa mattina nella chiesa di Santa Maria degli Angeli a Roma per l’ultimo saluto a David Sassoli, il presidente del Parlamento europeo morto nella notte di lunedì.

L’auto con la salma di Sassoli, partita dal Campidoglio dove era stata allestita la camera ardente, è arrivata a Santa Maria degli Angeli accolta da applausi e profonda commozione per una persona "esempio per la classe politica”, per dirla con il cardinale Gualtiero Bassetti, presidente della Cei, e che “tanti consideravano uno di noi”, le parole del Cardinal Zuppi che ha officiato la cerimonia. Sul feretro, la bandiera simbolo dell’Unione europea.

L'arrivo del feretro avvolto nella bandiera europea (foto Ansa)

Per i funerali di Stato, come è stato disposto per l’addio al presidente dell’Europarlamento, prima gli onori militari, con l'esecuzione del Silenzio, e poi il rito funebre, una santa Messa di un'ora e dieci minuti officiata, appunto, dall'arcivescovo di Bologna, Cardinale Matteo Zuppi, e concelebrata dall'arcivescovo di Firenze, Cardinale Giuseppe Betori, dal Vicario generale per la diocesi di Roma, Cardinale Angelo De Donatis, dal Segretario per i Rapporti con gli Stati Paul Gallagher, da Monsignor Massimiliano Boiardi e da Padre Francesco Occhetta.

Tra i presenti in basilica i Presidenti del Senato Casellati e della Camera Fico, il Presidente del Consiglio Draghi, della Corte costituzionale Coraggio, ministri e membri del governo, il governatore della Banca d'Italia Visco. E ancora la presidente della Commissione Ue Ursula Von der Leyen, il presidente del Consiglio Ue Charles Michel, la vice presidente vicaria del Parlamento europeo Metsola e alti funzionari del Parlamento europeo, il membro italiano del comitato esecutivo della Bce Panetta, il premier spagnolo Sanchez.

All’esterno un maxischermo per consentire a tutti i cittadini di assistere alla funzione.

(Unioneonline/v.l.)

© Riproduzione riservata