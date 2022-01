Si è aperta questa mattina in Campidoglio a Roma la Camera ardente di David Sassoli, il presidente dell’Europarlamento morto nella notte di lunedì.

Nella Sala della Protomoteca in Campidoglio il primo ad accogliere il feretro, insieme alla famiglia di Sassoli, è stato il sindaco di Roma Roberto Gualtieri. Subito la visita del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, poi quella del premier Mario Draghi. Attesi la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen e il numero uno del Consiglio Ue Charles Michel.

Nella giornata di oggi a sfilare saranno poi tutte le più alte cariche dello Stato, esponenti politici, ma anche amici, colleghi di oggi e di ieri, e i tanti che hanno espresso in questi giorni sincero dolore per la scomparsa. A decine erano già in coda all’alba per poter rendere a Sassoli l’ultimo omaggio.

Venerdì i funerali di Stato a Roma, deliberati dal Consiglio dei ministri, metteranno un suggello alla commozione dell'Europa intera per la scomparsa dell'ex volto del Tg1. Le esequie si terranno nella Basilica di S. Maria degli Angeli, a piazza della Repubblica, e la messa sarà celebrata dal cardinale e arcivescovo di Bologna Matteo Zuppi.

