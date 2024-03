Quando i carabinieri hanno fermato quell’auto, che proseguiva in modo pericoloso, sono rimasti senza parole.

Al volante c’era un’anziana signora di 103 anni. La macchina era senza l’assicurazione, la patente era scaduta da due anni. La donna si era messa in viaggio in piena notte per arrivare a Bondeno, in provincia di Ferrara, per andare a trovare degli amici.

In pratica aveva perso l’orientamento e continuava a percorrere le stesse strade, senza trovare la giusta direzione.

I carabinieri l’hanno sanzionata e l’auto è stata prelevata dal carro attrezzi. Infine l’anziana è stata accompagnata a casa.

(Unioneonline/s.s.)

© Riproduzione riservata