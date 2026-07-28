Volo salvavita per un bimbo di 4 anni da Cagliari a RomaTrasportato d'urgenza, è stato trasferito al Gemelli
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Si è concluso intorno alle 22 di ieri sera un trasporto sanitario d'urgenza di un bambino di 4 anni in imminente pericolo di vita.
Il piccolo, ricoverato al Brotzu di Cagliari, aveva bisogno di essere trasferito al Policlinico Gemelli di Roma per ricevere cure specialistiche immediate.
La richiesta di supporto è giunta dalla Prefettura di Cagliari ed è stata gestita dalla sala operativa dell'Aeronautica Militare. Il decollo è avvenuto dall'aeroporto di Cagliari - Elmas a bordo di un velivolo Gulfstream G650 appartenente al 31° Stormo di Ciampino.
Atterrato nello scalo romano, il bambino è stato immediatamente trasferito in ambulanza verso la struttura ospedaliera di destinazione.