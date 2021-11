Una vittima e 129 nuovi casi confermati di coronavirus. Sono i dati per la Sardegna contenuti nel bollettino odierno diramato dall’Unità di crisi della Regione sulla base di 3.054 persone testate.

In totale, tra molecolari e antigenici, sono stati processati 11.022 test.

Il rapporto positivi-tamponi è quini dell’1,17 per cento.

I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 9 (1 in meno rispetto a ieri), mentre ci sono 6 persone in più nei reparti in area medica (il totale passa da 44 a 50).

2.139 sono i casi di isolamento domiciliare (60 in più rispetto a ieri).

La vittima è un uomo di 79 anni residente nella provincia di Sassari.

