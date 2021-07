Ennesima giornata di super-lavoro per le squadre anti-Incendio in Sardegna. Ventisei i roghi domati in poche ore.

I fronti più impegnativi, che hanno reso necessario il decollo dei mezzi aerei del Corpo forestale, a Usellus, Senis, Oliena, Teti, Suelli e Macomer.

Qui le fiamme hanno percorso circa 150 ettari di pascolo nella zona di Su Muzzone, rendendo necessario l’intervento di ben sette velivoli, provenienti dalle basi del Corpo forestale di Fenosu, di Bosa, di Sorgono, di Marganai, di Anela e di Alà dei Sardi, compresi tre Canadair stanziati ad Olbia.

