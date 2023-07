Il promotore di giustizia Vaticano Alessandro Diddi ha chiesto 7 anni e 3 mesi di reclusione per il cardinale Angelo Becciu.

Sono dieci in tutto gli imputati sulla gestione dei fondi della Segreteria di Stato: le richieste, complessivamente, ammontano a 73 anni e un mese di reclusione, più pene interdittive e pecuniarie di vario tipo.

Il cardinale si è detto «sfregiato come uomo e come prete» per le accuse ricevute, respinte con forza dopo aver ribadito la propria innocenza.

