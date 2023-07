Becciu: «Sfregiato come uomo e prete»  

Città del Vaticano. «Sono addolorato dalle parole del promotore di giustizia. La mia ricostruzione dei fatti documentata e puntuale in aula ha dimostrato che ho sempre lavorato per il bene della Chiesa e per essa ho speso la mia vita». Lo afferma il cardinale Angelo Becciu in merito al processo che lo vede imputato in Vaticano.

«Sono innocente e non mi stancherò di ripeterlo», dice Becciu. «Ciò che mi ha più ferito è stato che il promotore di giustizia non ha portato uno straccio di prova per suffragare le sue accuse ma mi ha descritto in modo assolutamente deformante, finendo per sfregiare la mia figura di uomo e di prete».

La difesa del cardinale sardo arriva nel penultimo giorno di requisitoria. Oggi la conclusione del promotore Alessandro Diddi che ha usato parole durissime: «La strategia di Becciu è che bisogna interferire con le indagini, non interagire con i magistrati». Ma Becciu risponde a stretto giro: «Ho dovuto subire troppe umiliazioni da colui che dovrebbe essere un Promotore di Giustizia e che nella sua requisitoria ha preferito la strada dell’offesa. L’impegno per salvare una suora missionaria rapita, portato avanti su mandato del Santo Padre, è stato macchiato da parole irriferibili», prosegue il cardinale.

«Per non parlare del lavoro svolto da mio fratello falegname per la Nunziatura in Angola: mi inviò due porte e un piccolo armadio per la sagrestia! Questo tutto il suo lavoro. Altrettanto farneticanti sono state le sue teorie sul mio rapporto con la Diocesi di Ozieri: sarei colpevole di peculato per aver inviato 125.000 euro a una diocesi colpevole soltanto di essere legata alle mie origini. Per due anni ho dovuto sopportare l’accusa infamante che tali somme avessero in qualche modo avvantaggiato mio fratello Antonino. Ho sempre respinto quest’accusa perché totalmente infondata, lo dicono i documenti, lo hanno detto i vescovi Sanguinetti e Melis. È stato accertato che 25 mila euro sono stati utilizzati per il panificio della Cooperativa Spes di Ozieri e che i 100.000 euro sono nel conto bancario della Caritas in attesa di essere utilizzati per la costruzione della Cittadella della Carità», spiega Becciu.

«Nei sette anni in cui ho svolto il mio mandato di Sostituto, ogni anno firmavo decine di finanziamenti prelevati dal Fondo Obolo per scuole, ospedali, chiese, cooperative e vari progetti sociali. Solo il finanziamento alla Caritas di Ozieri ha attirato l’attenzione degli inquirenti e solo la mia lettera al direttore di quella Caritas, inviata su richiesta del vescovo di Ozieri, è stata oggetto di incriminazione. I controlli sul conto bancario mio e di mio fratello non hanno trovato un soldo irregolare. Nessuno dei miei familiari si è arricchito. Ciascuno ha continuato a vivere del suo modesto lavoro. Io sono fiero di aver aiutato la Cooperativa Spes spedendo 50 mila euro dal mio conto personale per sostenere un’attività che dà lavoro a 70 dipendenti e sono altrettanto fiero di aver spedito dall’Obolo 100 mila euro alla Caritas per costruire una casa che migliorerà il servizio ai poveri», evidenzia il cardinale.

Infi ne, la conclusione: «Non mi distruggeranno gli attacchi indiscriminati e rancorosi che vengono spacciati come atto di giustizia. Sono certo che il collegio dei giudici riconoscerà la mia innocenza. Continuerò ad andare a testa alta e con la coscienza a posto, fiero di aver contribuito ad opere di solidarietà e carità nella mia Sardegna».

RIPRODUZIONE RISERVATA