In Sardegna è operativo da oggi alle 12 il sistema di prenotazione per i vaccini anti-Covid di Poste Italiane.

Il portale è aperto anche agli over 50 nati dal 1970, non solo quindi agli over 57 anni.

Tre le modalità che saranno immediatamente a disposizione dei cittadini: il portale online dedicato, accessibile all'indirizzo "prenotazioni.vaccinicovid.gov.it”; il call-center, attivo tutti i giorni dalle 8 alle 20 al numero verde 800.00.99.66; gli sportelli automatici (Atm) presso gli uffici postali.

A partire dal 18 maggio sarà anche possibile effettuare la prenotazione tramite i portalettere. In fase di prenotazione si potranno scegliere la data e il punto di vaccinazione, secondo le disponibilità.

