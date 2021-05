La Sardegna punta a superare le criticità riscontrate finora nella campagna di vaccinazione anti-Covid grazie all’utilizzo, a partire da domani 14 maggio, del sistema di prenotazione attraverso Poste Italiane che segna anche l’apertura delle vaccinazioni agli over 50.

“Un nuovo importante tassello – ha detto l’assessore Mario Nieddu – alla campagna in corso, che inizia a mostrare i primi risultati sul piano epidemiologico”.

Dalle 12 di domani quindi anche nell’Isola sarà possibile richiedere la vaccinazione anti-Covid attraverso il portale online dedicato, accessibile all'indirizzo “prenotazioni.vaccinicovid.gov.it”; il call-center, attivo tutti i giorni dalle 8 alle 20 al numero verde 800.00.99.66; gli sportelli automatici (Atm) presso gli uffici postali. E dal 18 maggio anche tramite i portalettere.

“Possono prenotare la vaccinazione – ricorda la Regione - i cittadini appartenenti alle categorie attualmente coinvolte nella campagna, individuati sia per fascia d'età, con l'inclusione degli over 50 nati dal 1963, sia perché appartenenti a categorie particolarmente vulnerabili e più nello specifico i soggetti a elevata fragilità, inclusi i diabetici (nati dal 1942 al 2004, indicati nell'Allegato 1 disponibile sul sito sardegnasalute.it) e le persone affette da patologie che possono aumentare il rischio di sviluppare forme severe di Covid-19 (nate dal 1961 al 1970 e indicate nell'Elenco 1 sempre consultabile sul portale della Regione)”.

La prenotazione sul sistema delle poste è richiesta anche a chi si fosse già registrato sul portale regionale, ma non avesse ancora ricevuto l'sms con l'appuntamento per la somministrazione.

In fase di prenotazione sarà possibile scegliere la data e il punto di vaccinazione, secondo le disponibilità, e inoltre indicare l'eventuale necessità di somministrazione a domicilio per le persone allettate, modalità che continuerà a essere disponibile anche su richiesta diretta al medico di famiglia.

(Unioneonline/s.s.)

