Alla vigilia dell'obbligo di Green pass rafforzato per gli over 50 al lavoro la campagna vaccinale in Sardegna raggiunge un altro traguardo. Sono infatti 1.327.802 le persone vaccinate con le due dosi, pari all'83,1% della popolazione complessiva.

Sono però ancora oltre 35mila, secondo l'ultimo report del Governo, i cittadini tra i 50 e i 69 anni ai quali non è stata somministrata neppure una dose. A questi si aggiungono 7.671 over 80 e 8.895 tra i 70 e i 79 anni non ancora vaccinati.

Intanto le inoculazioni booster raggiungono il 63,7%, mentre quelle pediatriche sono al 42,8% per la prima dose e al 26,8% per la seconda.

