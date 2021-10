Grande responsabilità dagli studenti sardi in tema di vaccini contro il Covid-19: l’Isola si colloca infatti al primo posto della classifica redatta dalla Fondazione Gimbe e relativa al numero di giovani nella fascia 12-19 anni che hanno completato il ciclo di immunizzazione.

In particolare, nell’Isola i giovani in questa fascia di età che ancora non hanno ricevuto nemmeno una dose di vaccino sono il 19,6% contro una media nazionale pari al 27,3%. A seguire la Sardegna sono la Lombardia (20,3% di giovani ancora senza vaccino) e il Molise (20,8%).

Buoni anche i dati relativi all’immunizzazione del personale docente: l’Isola si colloca in questo caso in quarta posizione dietro a Veneto, Marche ed Emilia Romagna e con una percentuale di non vaccinati pari al 4,9% del personale in servizio.

Secondo il report, aggiornato al 25 ottobre 2021, a livello nazionale il 67,2% della popolazione 12-19 anni (3.064.055) ha completato il ciclo vaccinale e il 5,5% (249.401) ha fatto la prima dose. I ragazzi non vaccinati sono 1.243.466 (27,3%), con percentuali di non vaccinati che vanno dal 19,6% dell’Isola al 43,8% della Provincia autonoma di Bolzano.

(Unioneonline/v.l.)

