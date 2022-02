La campagna di vaccinazione contro il coronavirus prosegue a pieno ritmo in Sardegna e anche il numero delle persone che si sottopone alla prima dose è in aumento.

Nel periodo compreso fra il 31 gennaio e il 6 febbraio le somministrazioni sono state 89mila, di cui 7.350 prime dosi (più di mille al giorno) e 69mila booster, oltre ai richiami.

Complessivamente, dall'inizio della campagna, sono state somministrate oltre 3,5 milioni di dosi: poco meno di 1,4 milioni le prime e circa di 930 mila le terze.

L’Isola è tra le prime sei regioni in Italia per numero di residenti che hanno completato il ciclo primario di vaccinazione con una quota pari all’82 per cento alla quale si aggiunge un ulteriore 3,5% di persone che hanno ricevuto almeno una dose.

Mentre nella fascia d'età pediatrica dai 5 agli 11 anni, dove quasi il 40% della platea ha ricevuto la prima dose, il 20,5% ha già completato l'intero ciclo (la media nazionale è del 19,4%).

(Unioneonline/s.s.)

© Riproduzione riservata