Sono 2.175.032 le vaccinazioni anti-Covid somministrate dall’inizio della campagna vaccinale a oggi in Sardegna.

Il dato – contenuto nel periodico aggiornamento del Governo – pone l’Isola perfettamente in linea con la media nazionale, con il 90,1% di utilizzo delle oltre 2,4 milioni complessivamente consegnate, e all’undicesimo posto tra le regioni italiane per somministrazioni.

Attualmente il 68,7% dei residenti in Sardegna ha già completo il ciclo vaccinale (oltre un milione di persone).

Tra le fasce d'età, invece, primeggiano gli anziani dai 70 ai 79 anni (con l'86,7% che ha completato il ciclo), mentre nella fascia dai 30 ai 39 anni il dato cala al 54%.

Per quanto riguarda i giovanissimi, gli under 19 che hanno già completato l'intero ciclo ammontano al 31,6%, con l’Isola che resta sempre in testa fra le regioni italiane per numero di adolescenti che hanno rivecuto la prima dose, pari al 68,6%.

