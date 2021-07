Il 51,3% della popolazione residente in Sardegna ha completato il ciclo vaccinale anti-Covid, ricevendo le due dosi.

La media nazionale è 52,3%. In linea con il dato del resto d’Italia quello delle somministrazioni nell’Isola della prima dose: l’ha ricevuta attualmente l’11,1% della popolazione (media Italia 11,3%) .

I dati sono snocciolati nel report della Fondazione Gimbe, secondo cui in Sardegna resta ancora da “intercettare” il 14% degli over 60 che non ha ricevuto nessuna dose (media Italia 11,5%) e il 73,8% dei 12-19enni (media Italia 68,5%).

Sempre in base al report settimanale della Fondazione, attualmente i vaccinati totali in Sardegna sono oltre 980mila, mentre le dosi complessivamente somministrate a livello regionale sfiorano quota 1,8 milioni.

Ancora, si legge nel dossier, la popolazione over 80 che ha completato il ciclo vaccinale è pari a 86,8% (media Italia 92%) a cui aggiungere un ulteriore 3,9% (media Italia 2,7%) solo con prima dose, aggiunge ancora Gimbe, mentre la popolazione 70-79 anni che ha completato il ciclo vaccinale è pari a 80,6% (media Italia 84,5%) a cui aggiungere un ulteriore 7,3% (media Italia 4,7%) solo con prima dose. Infine la popolazione 60-69 anni che ha completato il ciclo vaccinale è pari a 70,1% (media Italia 74,6%) a cui aggiungere un ulteriore 12% (media Italia 9,5%) che ha ricevuto solo la prima dose. Di questo passo (circa 14mila inoculazioni al giorno) l'Isola dovrebbe raggiungere l'immunità al 60% a metà della settimana prossima. L'Ats sta cercando di accelerare e ha reso disponibile per agosto ulteriori 10.850 posti per le vaccinazioni a Nuoro (7.050 posti), Macomer (131), Orosei (1.398), Siniscola (1.271) e Sorgono (1.000).

