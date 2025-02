Vaccinazione contro la lingua blu da marzo a luglio. È l’annuncio dato questa mattina dagli assessori di Agricoltura, Gianfranco Satta, e Sanità, Armando Bartolazzi, nella conferenza stampa convocata per dettagliare come funzionerà la campagna per il 2025. «Sarà anticipata nelle zone a rischio, con ordine di priorità e sino a esaurimento delle dosi disponibili», comunicano gli assessori. Negli scorsi giorni, erano stati chiesti interventi mirati ed efficaci per evitare che l’epidemia potesse estendersi di nuovo.

La lingua blu (blue tongue), febbre catarrale degli ovini diventata vera e propria emergenza nelle scorse stagioni, nel 2024 aveva avuto come picco dell’epidemia la metà del mese di settembre, con un decremento dei casi a partire dalle settimane successive. «Per far fronte a eventuali future recrudescenze dell'infezione sul territorio regionale», proseguono gli assessori, «è quantomai necessario adottare fin da ora un approccio di contesto integrato delle istituzioni interessate definendo e coordinando gli interventi da avviare in maniera sinergica sul territorio regionale per combattere e prevenire la malattia».

Diffusi anche i dati sui vaccini: 3 milioni di dosi vaccinali per il sierotipo BTV8 sono già nella disponibilità della Regione Sardegna, 1,2 milioni di dosi sono in corso d'acquisto da parte dell'Izs (Istituto zooprofilattico) e 350.000 dosi sono già disponibili per il BTV4. La Regione ricorda i dati sul patrimonio ovino dell'Isola: 2,6 milioni di capi, con 11.000 stabilimenti (aziende) in cui sono presenti allevamenti ovini. Gli allevamenti ovini sono invece complessivamente circa 13.000.

«Nel corso del 2024», ricorda la Regione, «si è assistito a una preoccupante recrudescenza della febbre catarrale degli ovini che dal mese di luglio ha interessato il territorio regionale con particolare riguardo ai sierotipi 3 (BTV 3) e 8 (BTV 8) ed in misura molto inferiore al sierotipo 4 (BTV4). La circolazione del BTV8 ha riguardato specialmente il nord Sardegna e la Provincia di Nuoro mentre quella del BTV3 la Sardegna centrale e meridionale. Dal mese di luglio 2024 sono stati registrati 4.060 focolai di lingua blu».

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata