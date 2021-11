Dopo l'exploit di venerdì 26 novembre è di nuovo boom di terze dosi in Sardegna , mentre negli hub risalgono anche i numeri delle prime somministrazioni di vaccino anti Covid-19.

Per quanto riguarda le dosi booster aggiuntive, nelle ultime 24 ore è stata superata quota 8600, mentre per le prime dosi si è arrivati a quasi 700, in linea con il trend degli ultimi giorni.

Una nuova spinta, dunque, per le prime inoculazioni data dal varo del “super green pass” per garantire la socialità nelle regioni bianche, come la Sardegna, durante le festività natalizie.

Nel frattempo, secondo il report in tempo reale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nell'Isola hanno completato l'intero ciclo vaccinale 1.252.298 persone, pari al 78,4% della popolazione complessiva e all'84,2% della popolazione over 12. A questi si aggiungono 9.386 guariti dal Covid-19.

Dopo l'ampliamento della platea per le terze dosi, ora il nuovo obiettivo fissato dal Commissario Figliuolo è quello di arrivare a dicembre a 400mila dosi giornaliere, che per la Sardegna significa circa 10mila al giorno, target sfiorato proprio ieri. E il 23 dicembre ci sarà il via alle iniezioni per gli under 12, con l'Ats e la Regione che dovranno riorganizzare la campagna vaccinale per questa fascia d'età.

(Unioneonline/v.l.)

