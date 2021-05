Da questa sera si aprono le prenotazioni in Sardegna per il primo degli Open Day vaccinali.

Il via è stato confermato da Massimo Temussi, commissario straordinario dell’Ares-Ats, che in queste ore è impegnato nell’apertura alle adesioni per quanto riguarda gli over 40 sul portale di Poste Italiane.

Non è stato al momento fissato un orario, ma la somministrazione riguarderà gli hub di Cagliari e Olbia nelle giornate di venerdì e sabato dalle 19 alle 24.

(Unioneonline/s.s.)

