La Sardegna non ha raggiunto gli obiettivi per le vaccinazioni obbligatorie. Anzi, secondo i dati della Fondazione Gimbe, per tre casi analizzati la percentuale delle vaccinazioni è anche scesa nel 2021 rispetto al 2019 e 2020, anni nei quali il servizio sanitario nazionale e regionale ha dovuto fare i conti con il Covid-19.

Nel report, che dà l’idea di una situazione di potenziale rischio ma contemporaneamente sottolinea come il sistema di prevenzione abbia retto alla pandemia, vengono considerate dieci vaccinazioni obbligatorie suddivise in formulazioni: 6 incluse nel vaccino esavalente (anti-poliomielitica, anti-difterica, anti-tetanica, anti-pertosse, anti-epatite virale B, anti-Haemophilus influenzae tipo b), tre nel vaccino trivalente (anti-morbillo, anti-rosolia, anti-parotite), oltre all'anti-varicella.

Per l'antipoliomielitica (indicatore rappresentativo per l'esavalente e il cui target raccomandato è ≥95%) hanno raggiunto il 95,21% nel 2019 per poi salire leggermente al 95,48% nel 2020 e scendere al 91,88% nel 2021 (sotto il target raccomandato); antimorbillo (indicatore rappresentativo per la trivalente e il cui target raccomandato è ≥95%) hanno raggiunto il 93,61% nel 2019 per poi salire leggermente al 93,99% nel 2020 e scendere al 91,88% nel 2021 (sotto il target raccomandato); antivaricella (target raccomandato ≥95%) hanno raggiunto l'89,35% nel 2019 per poi salire al 91,59% nel 2020 e scendere al 91,02% nel 2021 (sotto il target raccomandato).

Le coperture per le vaccinazioni raccomandate di anti-pneumococcica (target raccomandato ≥95%) hanno raggiunto il 93,57% nel 2019 per poi salire al 94,37% nel 2020 e scendere all'89,77% nel 2021 (sotto il target raccomandato); anti-rotavirus hanno raggiunto il 35,93% nel 2019 per poi salire al 79,19% nel 2020 (target raccomandato ≥95%) e scendere al 75,2% nel 2021 (sotto il target raccomandato ≥95%); anti-meningococcica B (target raccomandato ≥95%) hanno raggiunto il 68,09% nel 2019 per poi salire al 79,15% nel 2020 e scendere al 74,27% nel 2021 (sotto il target raccomandato).

(Unioneonline/s.s.)

