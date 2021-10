“Giungono sempre più conferme sulla formazione di un profondo ciclone mediterraneo nei prossimi giorni, che potrebbe assumere caratteristiche tropicali diventando quello che mediaticamente viene chiamato Medicane (fusione delle parole Mediterranean Hurricane".

A lanciare l’allerta per l’uragano mediterraneo è il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara,

che avverte: "Purtroppo il maltempo alluvionale dei giorni scorsi in Sicilia potrebbe essere solo un antipasto di una nuova e ancora più severa ondata di maltempo che tra giovedì e venerdì potrebbe colpire la stessa Sicilia, quando il ciclone sembrerebbe fare landfall una volta potenziatosi nei pressi di Malta. Saranno così possibili nuove forti piogge e nubifragi, in particolare su ragusano, siracusano e catanese, con venti burrascosi”.

L’allarme riguarda tutto il Sud Italia, con il ciclone che toccherà, almeno in parte, la Sardegna.

Ecco le previsioni per i prossimi giorni per l’Isola, elaborate in questo caso da iLMeteo.it.

Mercoledì 27 ottobre, in Sardegna il tempo peggiorerà, con cielo coperto e qualche debole pioggia. Giovedì è atteso un ulteriore peggioramento del tempo sulla Sardegna meridionale, con rovesci e temporali. Sul resto dell'Isola il cielo sarà invece sereno o poco nuvoloso.

Venerdì si assisterà invece a un miglioramento, con le ultime precipitazioni sulla Sardegna meridionale. Sul resto dell'isola il tempo sarà decisamente più asciutto.

