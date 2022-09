Una Sardegna inedita vista con gli occhi di una bambina che ascolta dalle parole della madre, interpretata dall'attrice Caterina Murino, il sogno di un'isola ricca di fascino e mistero. Un suggestivo racconto per immagini in un mix tra realtà e fantasy per creare un effetto cinematografico, per far conoscere in ambito internazionale "Un mondo straordinario", da vivere 365 giorni l'anno. E' il titolo del nuovo spot promozionale voluto della Regione Sardegna, presentato a Cagliari, e che sarà diffuso sul web e attraverso i media nazionali ed esteri, dall'Europa agli Stati Uniti. Il costo del progetto è di 2,4 milioni, quello dello spot di 100mila euro. Novanta secondi per far affiorare il fascino di un'isola, col suo carattere identitario, ricca di attrattori turistici e le tante meraviglie. Prodotto dalla Presidenza della Regione, regia di Manuele Trullu, musiche di Flavio Ibba, il video che vede protagonista l'attrice cagliaritana, parte con l'immagine di un Mamuthone che emerge dai fondali marini e che, sul finale, levata la maschera svela il volto di una donna. "A rimarcare la forte identità femminile e l'importanza della donna nella nostra terra", ha detto la vice presidente della Giunta sarda, Alessandra Zedda. "Lo spot si chiude in una doppia dimensione in un'atmosfera fantastica in cima a Punta La Marmora e poi si torna nel mondo reale davanti al magico scenario di Tavolara", ha detto il regista Trullu. Un viaggio tra colori, tradizioni, archeologia, natura, storia, architetture, bellezze simbolo della Sardegna ritratte in chiave contemporanea. In primo piano tra gli altri il nuraghe di Santu Antine, i Giganti di Mont'e Prama, il candore delle dune di Porto Pino, baie, il mare azzurro, tramonti infuocati. Di forte impatto anche la rilettura de Sa Ramadura con l' immagine dei petali di rose che inondando la terra e diventano un flusso energetico di calore.

“Puntiamo all’affermazione del ‘marchio Sardegna’ e grazie alle nostre qualità identitarie possiamo consolidarci nel mercato internazionale del turismo. La strategia che punta alla promozione di cultura, bellezze naturali, tradizioni ed enogastronomia è certamente quella giusta”, ha aggiunto l’assessore Zedda.

“Uno spot di promozione turistica che punta a confermare la Sardegna tra le mete turistiche maggiormente apprezzate – ha detto l’assessore al Turismo Gianni Chessa –. Soprattutto, tende a valorizzare le numerose opportunità per attirare flussi turistici nei mesi di spalla. Lo spot andrà in giro per il mondo, in particolare verrà pubblicizzato negli Stati Uniti attraverso diversi media. Un mercato importante (nell’Isola arriva almeno il 18% dei turisti americani presenti in Italia) con buone possibilità di crescita e che è uno dei prossimi obiettivi della programmazione regionale. Ora puntiamo fortemente sulla destagionalizzazione e anche questo video contribuirà a presentare un’immagine invitante dell'Isola, puntando decisamente su storia, archeologia e tradizioni”.

"Ho sempre la Sardegna nel cuore, anche quando me ne allontano. Per aiutare la mia terra a farsi conoscere nel mondo ci sarò sempre", ha detto Caterina Murino.

