Un biglietto unico e valido per un intero mese solare per viaggiare sui treni in tutta la Sardegna.

È l’iniziativa di Trenitalia denominata “Promo Full” che consente di effettuare un numero illimitato di viaggi in seconda classe sui convogli regionali, regionali veloci e metropolitani di Trenitalia.

Il titolo di viaggio nominativo vale dal primo all’ultimo giorno del mese solare scelto, non può essere rimborsato e non consente né il cambio dell’intestatario né della data. Inoltre, non è ammessa alcuna riduzione, neanche quella per i ragazzi.

(Unioneonline/s.s.)

© Riproduzione riservata