Se a maggio la Sardegna era tra le ultime regioni in Italia come numero di vaccinazioni anti-Covid (599.725 dosi totali, 177.185 le persone che avevano completato il ciclo vaccinale), oggi l’Isola deve dare un’accelerata per le terze inoculazioni che fino a ieri sono state 44.840.

Massimo Temussi, commissario straordinario dell’Azienda regionale della Salute, riconosce che c’è un po’ di “confusione tra chi deve o non deve farle, ma rimedieremo”, mentre il ministro Roberto Speranza ha chiarito: “In una fase di recrudescenza del virus come quella a cui stiamo assistendo a livello europeo in questo momento, è giusto accelerare sulla somministrazione dei richiami”. Quindi, per evitare un nuovo aumento dei ricoveri, considerando anche il rialzo dei casi positivi, bisogna correre per evitare quello che sta accadendo ad esempio in Inghilterra, con numeri record legati alla quarta ondata.

Come indicato in una circolare inviata alle regioni, destinatari della dose “booster”, da somministrare a 6 mesi dalla seconda, sono: soggetti fragili, personale sanitario, ospiti e personale delle Rsa, chi ha avuto il vaccino monodose Johnson & Johnson e tutti gli italiani che hanno più di 60 anni.

“Serve un’adeguata comunicazione – aggiunge Temussi -. Nell'arco di pochissimo tempo si sono susseguiti diversi Decreti proprio sulle terze dosi che forse hanno generato un po' di confusione. Per questo già in settimana abbiamo in programma di organizzare una campagna informativa per far capire per bene chi deve andare negli hub per la terza dose e chi invece deve ancora aspettare. Una situazione quindi che contiamo di risolvere presto anche perché la campagna generale di vaccinazione invece sta procedendo abbastanza bene: gli slot a disposizione si stanno riempendo e anche il nuovo hub di Sassari sta registrando numeri importanti”.

