L'inverno fa capolino nei primi giorni di primavera in Sardegna, imbiancando nuovamente le cime del Gennargentu, dopo un fine settimana di gelo e qualche spruzzata di neve sopra i mille metri.

La Settimana Santa inizia con temperature sottozero nelle aree montane dell’Isola, dove stamani sono stati toccati anche i -2,1 a Su Separadorgiu, poco sotto la cima del Bruncispina, 1.440 metri su livello del mare.

Temperature invernali, sotto lo zero, rilevate in tutto il Nuorese e nell’Alta Gallura.

Attese nuove precipitazioni per buona parte della Settimana Santa, poi l’anticiclone delle Azzorre arriverà sul Mediterraneo, portando il sole e temperature oltre i 20 gradi Pasquetta.

(Unioneonline)

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