Temperature invernali, la Sardegna batte i denti: neve sul GennargentuSettimana Santa instabile, -2 gradi a Su Separadorgiu: tra Pasqua e Pasquetta torna il sereno
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L'inverno fa capolino nei primi giorni di primavera in Sardegna, imbiancando nuovamente le cime del Gennargentu, dopo un fine settimana di gelo e qualche spruzzata di neve sopra i mille metri.
La Settimana Santa inizia con temperature sottozero nelle aree montane dell’Isola, dove stamani sono stati toccati anche i -2,1 a Su Separadorgiu, poco sotto la cima del Bruncispina, 1.440 metri su livello del mare.
Temperature invernali, sotto lo zero, rilevate in tutto il Nuorese e nell’Alta Gallura.
Attese nuove precipitazioni per buona parte della Settimana Santa, poi l’anticiclone delle Azzorre arriverà sul Mediterraneo, portando il sole e temperature oltre i 20 gradi Pasquetta.
(Unioneonline)