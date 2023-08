Temperature a picco in Sardegna.

Nella notte appena trascorsa in alcuni comuni le minime si sono avvicinate agli 0 gradi.

E non solo nella Barbagia montana. La minima più bassa le centraline Arpas l’hanno registrata nel Goceano, a Illorai, 0,9 gradi. In Barbagia registrati 1,8 gradi a Gavoi, 2,7 a Villanova Strisaili, frazione ogliastrina 850 metri sul livello del mare. Ancora nel Sassarese, rilevati 3,8 gradi a Bonorva.

E in una quindicina di altri comuni l’Arpas ha registrato minime al di sotto dei 10 gradi. La città con la minima più bassa è Nuoro, 10,3, poco sopra gli 11 Sassari mentre a Cagliari si rilevano temperature più consone alla stagione, intorno ai 16-17 gradi.

Ancora per qualche giorno avremo una normale estate mediterranea, con temperature massime non oltre i 32-33 gradi in tutta Italia, Sardegna compresa. Dal weekend si tornerà a soffrire il caldo con il ritorno dell’anticiclone nordafricano che farà schizzare il termometro ben oltre i 35 gradi. Il caldo africano ci accompagnerà per almeno una settimana e con l’umidità le temperature percepite arriveranno sopra i 40 gradi, pur senza riportarci ai picchi di Caronte.

In attenuazione il vento che ha favorito in questi giorni la rapida diffusione degli incendi nell’Isola.

