È dedicata al tema “Planet vs Plastic”, con la ferma volontà di porre l’attenzione sull’abuso dei materiali plastici nella nostra vita quotidiana, la 54esima edizione della Giornata Mondiale della Terra in programma per domani, lunedì 22 aprile.

E con l’occasione l’appuntamento è anche oggi sulle spiagge sarde per la raccolta dei rifiuti dai volontari di Plastic Free Onlus, associazione impegnata sin dal 2019 sul tema dell’ecologia con oltre 1.000 referenti e 250mila volontari.

L’onda blu dei volontari Plastic Free è oggi in azione ad Ales, Oristano (OR), Alghero, Badesi, Castelsardo, La Maddalena, Santa Teresa Gallura, Stintino (SS), Cagliari, Assemini, Sestu, Sanluri, Teulada, Tortolì.

«Invitiamo tutti i cittadini e le famiglie a prendere parte attiva a questa fondamentale iniziativa di sensibilizzazione e di attenzione verso i nostri territori – dichiara il referente regionale Plastic Free Sardegna, Thomas Santoro – L’abbandono di plastica e rifiuti provoca quotidianamente gravi conseguenze nelle nostre vite e solo un impegno e un’attenzione costante oggi, ci permetteranno di avere un Pianeta domani».

