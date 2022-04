Con oltre 4mila vaccinazioni anti Covid, a Carbonia si è chiusa dopo due mesi l'esperienza dell'hub vaccinale che era stato ricavato nella Grande Miniera di Serbariu, luogo carico di storia e dedicato ora alla cultura e alla scienza. Ma da febbraio l'Auditorium ex Officine meccaniche era stato dedicato a combattere la pandemia.

Il sindaco Pietro Morittu ha perciò incontrato tutti gli operatori dello staff coinvolto nelle attività di accoglienza e sanitarie, insieme all’assessore alle Politiche sociali Roberto Gibillini e al comandante della Polizia Locale Andrea Usai. Ora per chi non avesse ancora completato il ciclo vaccinale, sarà necessario recarsi a Iglesias in via Enrico Toti.

“A fronte dell’alta percentuale di popolazione vaccinata raggiunta e in concomitanza con un progressivo calo delle prenotazioni - ha osservato il sindaco – abbiamo accolto la valutazione dell'Asl di concludere la campagna vaccinale nell’hub di Carbonia per permettere al personale di ritornare alle unità operative di appartenenza”.

Oltre a medici, infermieri e forze dell'ordine, basilari sono stati gli apporti forniti in particolare dai volontari Terra Mare e Radio Club. Il precedente hub era nella palestra del piccolo compendio sportivo di Rosmarino.

© Riproduzione riservata