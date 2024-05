Si chiama Rafael Orozco Aden ed è il primo pellegrino messicano che ha percorso il Cammino Minerario di Santa Barbara. Il turista centroamericano, in Italia per un tour, dopo aver percorso i suoi primi 100 chilometri, ha pernottato a Carbonia presso la nuova Posada di piazza Repubblica.

È stata realizzata in uno dei primissimi alberghi operai di Carbonia usato dal 1937 per ricevere e poi smistare le maestranze in arrivo nella neo nata città del carbone. Poi Rafael Orozco ha completato il Cammino di circa 240 chilometri. Insieme alla moglie del compianto Giampiero Pinna, ideatore del Cammino di Santa Barbara, il vice sindaco Michele Stivaletta ha consegnato al turista messicano il Testimonium del Cammino di Santa Barbara a nome della amministrazione comunale di Carbonia e del presidente della Fondazione, Mauro Usai, sindaco di Iglesias.

© Riproduzione riservata