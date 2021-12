Messa di Natale in fabbrica alla Sider Alloys, l'ex Alcoa di Portovesme, avviata verso un rilancio che sembrava impossibile fino a qualche anno fa. È stato il vescovo di Iglesias, monsignor Zedda, a celebrare la messa con don Salvatore Bennizzi (responsabile della pastorale per il Lavoro) e don Antonio Mura, parroco di Portoscuso. “Ci avviciniamo al Natale - ha detto il vescovo - l'auspicio è che tutti, politici, imprenditori, sindacalisti, lavoratori e cittadini, ognuno per la propria parte, si agisca per il bene collettivo”. Nelle parole di chi è intervenuto dopo la funzione religiosa, i ricordi delle lotte passate e l'emozione per l'obiettivo a portata di mano. Con l'approvazione del Paur, l'avvio del revamping è sempre più vicino. “Dodici anni di lotte e sacrifici - il commento di Rino Barca, Fsm Cisl - in pochi ci credevano, ma la tenacia dei lavoratori non è mai venuta meno”. “Oggi è una bella giornata, il risultato è vicino - ha aggiunto l'assessore al Lavoro, Alessandra Zedda - ma saremo davvero felici quando tutti i lavoratori, anche l'ultimo dell'indotto, saranno rientrati in fabbrica”. Giuseppe Mannina, amministratore delegato di Sider Alloys, ha sottolineato l'unità di intenti: “Se siamo qui, con queste prospettive, è grazie alla sinergia di tutti i soggetti che hanno dato il loro contributo. Il percorso non è ancora finito, continuiamo a collaborare tutti”.

Alessandra Zedda, assessore regionale al Lavoro (foto Pani)

In sala, oltre ai dipendenti con le famiglie per la messa di Natale, c'erano tre assessori regionali (oltre ad Alessandra Zedda, Anita Pili e Gianni Lampis), la presidente della Commissione Lavoro della Camera, Romina Mura, sindaci, consiglieri regionali.

Un momento della Messa in fabbrica (foto Pani)

© Riproduzione riservata