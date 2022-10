Si chiamava Franco Chighine la vittima dell’incidente stradale avvenuto questa sera intorno alle 18,30 sulla statale 126, alle porte di Iglesias, non lontano dalle colline dei fanghi rossi.

Stando a una prima ricostruzione Chighine, 55 anni, operaio dell’Eurallumina, di Portoscuso, era alla guida della sua moto, con la figlia di 15 anni seduta dietro, quando ha tamponato un’auto che viaggiava nella stessa direzione. L’impatto è stato violentissimo.

All’arrivo dei soccorsi per il cinquantacinquenne non c’era niente da fare. Non gravi le condizioni della ragazza: è stata trasferita in codice giallo al Cto di Iglesias.

Sul posto per i rilievi sono arrivati i carabinieri, che hanno anche gestito il traffico verso Iglesias e Gonnesa: lunghe code di auto in entrambe le direzioni.

