Schianto mortale tra un'auto e una moto lungo la statale 126 alle porte di Iglesias.

L'incidente sarebbe avvenuto poco dopo le 18.30 all'altezza delle colline dei fanghi rossi e ad avere la peggio è stato il motociclista, di Portoscuso, che da una prima ricostruzione avrebbe tamponato la macchina. L’uomo viaggiava con la figlia: la donna è in ospedale, in condizioni gravi ma non in pericolo di vita.

LA VITTIMA SI CHIAMAVA FRANCO CHIGHINE

L'incidente (foto L'Unione Sarda - Cucca)

I soccorritori sono all'opera e sul posto è arrivata un'ambulanza del 118 seguita poi da una pattuglia dei carabinieri.

Sulla statale, sia in direzione Iglesias che in direzione Gonnesa, si è creata una lunghissima fila d'auto che ora i carabinieri sta facendo defluire lungo le strade limitrofe.

