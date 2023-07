I carabinieri di San Vito, a seguito della querela di una 26enne, hanno denunciato per truffa in concorso un 34enne del Pakistan ma residente a Portomaggiore, in provincia di Ferrara, e un 42enne di Napoli.

La donna aveva postato online l’annuncio di vendita di un accessorio, precisamente un hard-top, per una Mitsubishi L200. I due, secondo le accuse, si sono finti interessati al prodotto e l’hanno indotta a recarsi a un bancomat dove avrebbe ricevuto i soldi.

E invece era lei a pagare: ben cinque le operazioni di accredito che l’hanno convinta a effettuare, da 250 euro ciascuna per un totale di 1.250, su due distinte carte intestate ai due denunciati.

