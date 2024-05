Scatta il licenziamento collettivo alla Portovesme Srl: fuori i primi 40 dipendenti diretti.

Dopo alcuni mesi di calma apparente (seguiti alla mobilitazione per la chiusura della linea piombo e per il dimezzamento della linea zinco) e dopo l’attesa (sinora vana) per il nuovo piano che dovrebbe disegnare il futuro dello stabilimento di Portovesme, una lettera datata 10 maggio 2024 e inviata a sindacati, Regione, uffici per l’impiego e Confindustria, informa che alla Portovesme srl è stata avviata la procedura di licenziamento collettivo per le unità produttive di Portovesme e San Gavino.

Nella lunga lettera l’azienda spiega le ragioni di tale decisione, legate alla crisi e al forte aumento del costo dell’energia e sottolinea che oggi «la società appare sovradimensionata rispetto al regime effettivo di marcia degli impianti».

Stefania Piredda

