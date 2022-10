"È un momento difficile, ma non abbandoniamo la speranza. Dobbiamo continuare a lottare per difendere il lavoro, tutti insieme, ognuno per la propria responsabilità".

All'assemblea informativa che si è svolta ai cancelli della Portovesme srl c'era anche don Antonio Mura, parroco di Portoscuso e nuovo responsabile della Pastorale del Lavoro della Diocesi. Agli operai, riuniti per una breve assemblea, ha voluto portare un messaggio di speranza. "Non dobbiamo arrenderci, è un momento complicato, già segnato dalla pandemia prima e dalla guerra poi, questa crisi ulteriore rischia di abbattersi sulla quotidianità delle famiglie - ha detto don Mura - ma tutti insieme dobbiamo continuare a cercare una soluzione e difendere il lavoro. La Chiesa è con voi".

Il sacerdote ha incontrato anche l'amministratore delegato della Portovesme srl Davide Garofalo. Chiusa l'assemblea, a Portovesme è iniziato un coordinamento sindacale per decidere le prossime iniziative.

