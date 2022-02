A Portoscuso intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Carbonia, a causa del forte vento che in queste ore sta sferzando il Sud Sardegna.

In via Umbria le raffiche hanno causato il cedimento di una tettoia che è crollata all’interno di un parcheggio condominiale. Due autovetture in sosta sono rimaste coinvolte e hanno subito danni.

Fortunatamente nessuna pesona è rimasta ferita.

Sono in corso da parte degli uomini del 115 (che hanno provveduto alla messa in sicurezza dell’area) verifiche tecniche sulla struttura.

