Nuove iniziative in materia di passaporti da parte della Questura di Cagliari.

Al fine di ottimizzare la trattazione delle pratiche e incrementare il rilascio, è stata programmata una giornata straordinaria di apertura al pubblico del commissariato di Carbonia.

Il “Click Day” è fissato per sabato 11 maggio dalle 8 alle 17. Questo consentirà di ricevere fino a 100 istanze di rilascio del passaporto.

I cittadini interessati dovranno precedentemente prenotare il proprio appuntamento sull’agenda passaporto on line con apertura delle prenotazioni che saranno disponibili a partire dalle 10.30 di lunedì 6 maggio, e poi presentarsi sabato 11 maggio all’Ufficio Passaporti del Commissariato di Carbonia per depositare la documentazione per il rilascio del passaporto.

(Unioneonline/s.s.)

