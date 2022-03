Ha ripetutamente offeso, aggredito e minacciato la moglie e i figli maggiorenni. E ora il gip del tribunale di Cagliari ha fatto scattare i provvedimenti, disponendo l'allontanamento dalla casa familiare e il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dai parenti.

Si tratta di un 63enne di Iglesias, denunciato in stato di libertà per maltrattamenti in famiglia, cui i carabinieri hanno notificato l'applicazione della misura cautelare personale decisa dal giudice.

Da quanto si apprende, i comportamenti vessatori dell’uomo si sarebbero protratti nel tempo, fino a costringere i familiari a rivolgersi alle forze dell’ordine.

