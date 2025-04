È morto nel sonno a 9 anni. La notizia ha sconvolto Carbonia fin dalle prime ore della giornata: è passata di bocca in bocca, sussurrata, poi è finita sui social, scatenando un’ondata di cordoglio per una famiglia distrutta dal dolore.

Il dramma questa mattina. La mamma del bambino è entrata nella sua stanza per svegliarlo. Ma il bambino non ha reagito. Dopo qualche istante ha capito che non stava respirando. E immediata è partita la richiesta di soccorsi.

In quella casa di Carbonia si sono precipitati i soccorritori del 118 e si è levato in volo anche l’elicottero dell’Areus. I tentativi di rianimazione si sono protratti per oltre due ore ma purtroppo si sono rivelati inutili: il cuore del bambino non ha ripreso a battere.

Sulle cause del dramma non ci sono certezze: il piccolo potrebbe essere stato colpito da infarto o da un ictus, nel sonno. Ma potrebbero essere necessari degli accertamenti per dare una risposta a una tragedia che ha colpito la cittadina mineraria.

