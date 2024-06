Dopo le ripetute minacce e vessazioni alla madre aveva ricevuto, il 17 giugno, il divieto di dimora nei luoghi da lei frequentati, nel Comune di Portoscuso.

A distanza di soli due giorni, però, i carabinieri della stazione locale l’hanno trovato a passeggiare proprio nel territorio comunale, ed è stato immediatamente arrestato per violazione della misura cautelare cui era stato sottoposto.

A finire nei guai un 46enne del luogo, che a causa dei suoi comportamenti, finalizzati all’ottenimento di denaro, aveva generato nella madre un perdurante stato d’ansia e timore per la propria incolumità.

L’uomo, fermato nella serata di ieri, ha passato la notte nelle camere di sicurezza in attesa del rito direttissimo in programma per la mattinata.

(Unioneonline/v.l.)

© Riproduzione riservata