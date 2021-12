Due arresti e una denuncia in Sardegna per droga.

A Villamassargia, i Carabinieri del NORM della Compagnia di Iglesias hanno arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti un 30enne del luogo, disoccupato, censurato: il giovane è stato trovato in possesso di 380 grammi di marijuana, in parte già suddivisa in dosi, un bilancino elettronico e materiale vario per il confezionamento. Quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro. Il giovane è ai domiciliari a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.

A Portoscuso, durante un normale servizio hanno arrestato con la stessa accusa un disoccupato 27enne del luogo: in suo possesso 100 grammi circa di marijuana, 2 di hashish, 1 dose di shaboo e materiale vario per il confezionamento. Anche lui ai domiciliari in attesa del rito per direttissima.

I Carabinieri della Stazione di Sardara hanno denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale un 38enne disoccupato. Aveva 2 grammi di marijuana, 87 di hashish, 283 euro in contanti e materiale per il confezionamento dello stupefacente tra cui un taglierino, carta stagnola e buste di cellophane trasparente. Quanto rinvenuto è stato sequestrato.

(Unioneonline/D)

© Riproduzione riservata