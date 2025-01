Il 2024 è stato un anno da record per il Cammino Minerario di Santa Barbara. Quasi 3500 escursionisti e pellegrini hanno percorso oltre 500 chilometri nei sentieri del Sulcis Iglesiente, del Guspinese e dell’Arburese. Anche il nuovo anno è iniziato alla grande. Centinaia di persone hanno già prenotato la credenziale negli uffici della Fondazione del CMSB di Iglesias. In tanti hanno portato a termine gli itinerari della 30 tappe nelle prime quattro settimane di gennaio.

Nel 2023 i pellegrini sono stati 1700. La cifra è raddoppiata anche grazie all’iniziativa promozionale “Leg’s go” riservata agli under 35. Quest’anno il Cammino si tinge di rosa, grazie all’offerta di pernottamenti gratuiti per le donne in alcuni periodi dell’anno.

«Ho scoperto il Cammino leggendo un post su Instragram. Mi hanno colpito i paesaggi, soprattutto le località lungo la costa», commenta Chiara Palazzi, 27enne veneta, ospita nei giorni scorsi nella posada di Nebida.

«Abbiamo ottenuto grandi risultati, ma non dobbiamo fermarci. Il Cammino ha un grande potenziale. Bisogna fare rete. Serve il contributo di tutti», dice Mauro Usai, sindaco di Iglesias e presidente della Fondazione.

