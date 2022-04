Incidente oggi pomeriggio intorno alle 16 sulla provinciale 2 che collega Portoscuso a Villamassargia.

All'altezza del bivio di Barbusi, frazione di Carbonia, un camion di una ditta di trasporti – per cause ancora da accertare – è stato centrato in pieno da una Fiat Grande Punto che procedeva in direzione Portoscuso.

Fortunatamente nulla di grave per gli occupanti della vettura e del mezzo pesante.

Sul posto sono interventi gli agenti del commissariato di Carbonia e i vigili urbani, sempre di Carbonia.

Per permettere di effettuare i rilievi e la rimozione dei due mezzi – il camion occupava quasi tutta la carreggiata – è stato necessario deviare il traffico su strade alternative, ma non son mancati i disagi per alcuni mezzi pesanti che sono rimasti fermi per parecchio tempo.

