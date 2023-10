Ci sono le immagini in presa diretta del terribile incidente avvenuto questa mattina sulla Statale 195, alle porte di San Giovanni Suergiu, costato la vita a una coppia di coniugi, morti carbonizzati dentro una Ferrari.

Un video girato da un automobilista di passaggio, che a sua volta è stato sorpassato dalle auto in corsa, mostra il tragico momento in cui una Lamborghini rientra in corsia dopo un sorpasso e viene poi tamponata dalla Ferrari a sua volta in sorpasso.

Uno schianto terribile a causa del quale la Lamborghini – con a bordo due indiani di Mumbai, illesi – urta il camper – su cui viaggiavano turisti altoatesini, hanno riportato ferite lievi - che aveva appena tentato di sorpassare. L’auto va a infilarsi sotto il grosso mezzo che si ribalta.

Il resto è un inferno che lascia sconvolte decine di automobilisti che assistono impotenti mentre la Ferrari viene avvolta dalle fiamme. A bordo c'erano Melissa e Markus Krautli, svizzeri di 63 e 67 anni che vivevano a Wellisellen, una cittadina del Canton Zurigo.

