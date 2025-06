Un ventiseienne di origine nordafricana è agli arresti domiciliari a Iglesias, per aver violato in maniera ripetuta la misura dell'obbligo di dimora nel comune. Era stato inizialmente arrestato lo scorso marzo in flagranza, per un furto aggravato in un supermercato cittadino.

All’indomani del primo arresto, all’indagato era stato imposto l’obbligo di dimora a Iglesias. Tuttavia, i successivi e costanti controlli svolti dai carabinieri hanno permesso di documentare ripetute e ingiustificate violazioni della misura, con frequenti allontanamenti non autorizzati dal comune.

A seguito delle ripetute violazioni, la Seconda Sezione Penale del Tribunale di Cagliari ha emesso un'ordinanza che ha revocato l'obbligo di dimora, sostituendola con la misura più restrittiva dei domiciliari. Il ventiseienne è stato rintracciato all'interno della propria abitazione, dove gli è stato comunicato l'inasprimento della pena.

