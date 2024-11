Altre due giovanissime vite spezzate, un’altra tragedia sulle strade sarde.

Due ragazzi di 17 anni, Aurora Marcia e Riccardo Lai, sono morti nella notte sulla Statale 130, all'altezza dello svincolo di immissione per l'abitato di Iglesias.

Viaggiavano a bordo di uno scooter che, per cause ancora da accertare, è andato a sbattere violentemente contro un’auto, una Range Rover Epoque.

L’allarme è scattato attorno all’una, ma nonostante il tempestivo arrivo del personale medico sanitario per loro non c’è stato nulla da fare: i soccorritori non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Illeso il conducente dell'auto, che sottoposto alle prime cure e controlli da parte del personale sanitario risultava in stato confusionale.

Sl posto 118, forze dell’ordine per i rilievi e quanto di competenza e vigili del fuoco, che hanno provveduto alla messa in sicurezza dei veicoli e della sede stradale.

