Sarà una giornata all’insegna della partecipazione e dell’inclusione quella in programma domani, sabato 11 aprile, al Centro culturale di Iglesias, che ospiterà “Artismo”, iniziativa dedicata al dialogo tra arte e sociale all’interno del progetto più ampio “Mine Vaganti”.

Un programma ricco e articolato

L’evento, organizzato dall’associazione Amici della Vita Odv in collaborazione con Co.Event e con il patrocinio del comune di Iglesias e dell’assessorato alle Politiche sociali, propone un ricco calendario di appuntamenti distribuiti tra mattina e pomeriggio, pensati per coinvolgere pubblici diversi e promuovere una cultura dell’inclusione attraverso linguaggi artistici e sportivi.

La giornata si aprirà alle 10.00 con l’inaugurazione della mostra “Voci fuori dall’acqua”, a cura dell’associazione Tramas in collaborazione con Elena Pintus, volta a presentare un percorso espositivo che invita a dare ascolto a storie e vissuti spesso sommersi, riportando al centro dell’attenzione sociale esperienze marginalizzate.

Alle 10.30 spazio allo sport inclusivo con “Sportable”, una partita di basket su sedia a rotelle organizzata presso la struttura sportiva Five dall’Asd Basket Cagliari. Un momento pensato per valorizzare il ruolo dello sport come strumento di integrazione, partecipazione e benessere condiviso.

Il cuore della manifestazione sarà nel pomeriggio, dalle 17.30, con un programma di esibizioni artistiche che vedrà alternarsi sul palco il coro Amici della Vita, il gruppo Death Panic e il musicista Michele Cuccu. Previsti anche momenti di testimonianza con gli interventi di Alessandro e Ludovico Muroni, oltre alle performance di danza dell’Asd Oriental Dream e agli interventi delle autorità locali.

Michele Vinci, protagonista atteso della serata

Tra gli ospiti più attesi figura Michele Vinci, tra i protagonisti dell’edizione 2024 di X Factor Italia, che parteciperà in qualità di testimonial. La sua presenza vuole rafforzare il messaggio dell’iniziativa, che punta a utilizzare la musica come linguaggio universale capace di abbattere barriere e creare connessioni tra persone e sensibilità diverse. Con la sua esperienza e la sua capacità di comunicare emozioni attraverso la musica e l’ironia, Vinci incarna perfettamente lo spirito della manifestazione: utilizzare generi tanto diversi tra loro – come l’heavy metal e le canzoni dello Zecchino D’Oro - come ponte tra le persone, abbattendo barriere e creando connessioni autentiche.

Artismo, tra l’arte e la riscoperta delle diversità

«Artismo è una manifestazione che abbiamo voluto definire “sense-nosense” e che portiamo avanti dal 2018 – spiega la presidente di Amici della Vita Odv Rosa Pia Congia in qualità di organizzatrice dell'evento –. Raccoglie attività artistiche che vanno dal disegno alla musica, dal canto alla ceramica, con l’obiettivo di portare tutte le persone sullo stesso piano. La musica, in particolare, pareggia e unifica, arricchendo l’anima. Con questa giornata vogliamo ribadire che l’autismo non è un dramma, ma può rappresentare un valore aggiunto che arricchisce tutti».

Sulla stessa linea l’assessora alle Politiche sociali Angela Scarpa, che sulle sue pagine social ha sottolineato il valore comunitario dell’iniziativa: «Sarà una giornata ricca di emozioni e contenuti: mostre, attività, testimonianze, esibizioni artistiche e ospiti speciali. Un’occasione per vivere insieme un’esperienza di comunità, in cui l’arte diventa linguaggio universale di inclusione e partecipazione».

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