Tragedia sfiorata a Carloforte.

Un ragazzino di 14 anni è stato trasportato al Brotzu di Cagliari in codice rosso: è volato giù da una scarpata, per fortuna la caduta è stata attutita da un grosso cespuglio di rovi.

Il ragazzino stava facendo un’escursione in bici ma, mentre percorreva una discesa, si è accorto che i freni non funzionavano. La bici è finita su un muretto e il 14enne è stato sbalzato nella scarpata.

Sul posto sono subito intervenuti i medici del 118, l'elisoccorso e i carabinieri. Il ragazzino è stato recuperato e trasportato in ospedale: per lui solo ferite ma non è in pericolo di vita.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata