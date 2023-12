Le oltre 500 persone che nell’arco della giornata hanno frequentato il borgo di Sirri confermano che la castagnata rappresenta ormai un appuntamento molto atteso e fortemente gradito.

Il nome dell’evento, poi, non tragga in inganno; oltre alla distribuzione gratuita delle castagne nel corso della giornata si sono svolte, infatti, diverse attività, anch’esse molto partecipate. Il trekking in bicicletta, a piedi e a cavallo, passando per la passeggiata nel bosco in compagnia del micologo e al giro in motocross sino ad arrivare al pranzo comunitario, hanno cadenzato l’intero svilupparsi della manifestazione.

Un continuo via vai di giovani, adulti, anziani e bambini che non hanno voluto perdere l’occasione per vivere un momento di relax e spensieratezza, approfittando anche delle diverse bancarelle di artigianato, delle note dell’organetto e di tanto altro ancora.

Il successo dell’evento, organizzato dal comitato di quartiere di Serbariu, è stato reso possibile grazie all’impegno delle tante persone che hanno collaborato, in primis gli abitanti e gli allevatori di Sirri, per proseguire con le tante associazioni che hanno curato gli eventi (DimoniosBike, Breathe Sardinia, Maneggio SudOvest, CrossPark Sirri, associazione sportiva Gigi Spada di Medadeddu) la Pro Loco, l’amministrazione comunale e i ragazzi degli scout del Carbonia 1. Gli organizzatori si son detti molto soddisfatti e hanno dato appuntamento all’anno prossimo.

