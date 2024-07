Singolare incidente nel pomeriggio Porto Botte, nel tratto di litorale che ricade nel territorio di Giba. Durante una manovra per lasciare la spiaggia, un autobus in servizio per una colonia estiva si è insabbiato. Non ci sono stati feriti, ma l’incidente ha causato pesanti ripercussioni per la circolazione. È stato necessario l’utilizzo di un potente trattore per “disincastrare” il pullman dopo alcune ore.

