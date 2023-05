«Aiuto, abbiamo avuto un incidente».

Ilaria Scamonati ha avuto appena la forza di chiamare i parenti subito dopo il tragico frontale sulla strada "Provinciale 2" che da Carbonia porta a Villamassargia. E pochi minuti dopo i genitori del fidanzato, Alessandro Pisano, sono partiti da Villamar per raggiungere la coppia. Per il giovane, però, non c’era più nulla da fare.

Il ventiquattrenne di Villamar viaggiava insieme alla sua ragazza, rimasta gravemente ferita. Ferito anche il guidatore dell'altro veicolo, un giovane di Carbonia, Matteo Silesu: era al volante di un pulmino con le sue tre bambine di 9, 5 e 3 anni che i dispositivi di sicurezza hanno salvato.

La pioggia che ieri è caduta copiosa ha creato un insidiosissimo allagamento lungo la carreggiata all'altezza del bivio per Tanì (frazione di Carbonia): proprio in questo punto, da quanto è stato possibile ipotizzare sul posto (ma dovranno essere i rilievi a dirlo con maggiore chiarezza), l'Audi A1 guidata da Alessandro Pisano che procedeva in direzione Carbonia sarebbe quasi "scivolata" via verso la corsia opposta dove arrivava la Renault Traffic, una sorta di pulmino da otto posti guidato da Matteo Silesu.

Il tutto in poche frazioni di secondo: quasi impossibile riuscire a compiere una manovra per evitare lo scontro frontale che, infatti, è stato violentissimo e ha come polverizzato la parte anteriore delle due auto. Il pulmino del giovane di Carbonia è finito in cunetta, l'auto di Alessandro Pisano si fermato nella stessa corsia ma rivolta in direzione di Villamassargia, al punto che ai primi soccorritori è stato per un attimo difficile ricostruire la dinamica.

Stefania Piredda

